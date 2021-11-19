اليوم السابع
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وفاة العروسة فى حادث سقوط سيارة الزفاف بترعة بديرب نجم

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 09:25 م
وفاة العروسة فى حادث سقوط سيارة الزفاف بترعة بديرب نجم سقوط سيارة في ترعة-أرشيفية
الشرقية: فتحية الديب

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توفيت منذ قليل العروسة فى حادثة ديرب نجم بالشرقية، الذى وقع مساء اليوم، فيما توفيت شقيقة العريس وخاله، إثر انقلاب سيارة الزفاف بهم فى ترعة دايرة مركز ديرب نجم، وتم التحفظ على الجثامين  بمشرحة مستشفي ديرب، وتم إخطار نيابة ديرب بالواقعة بمعرفة محمد البحراوي مدير النيابة، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.
 
تلقى اللواء محمد والى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بلاغا من مستشفي ديرب المركزى بوصول" سعيد وجدى مأمون" ٢٢عاما  العريس و"منى محمد" ١٨عاما العروسة مصابين إصابات متفرقة، ووفاة كل من "منة"١٦ سنة شقيقة العريس وشاكر نبيه"٣٧عاما خال العريس.
 
انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، إلى موقع البلاغ وتبين من التحريات أثناء توجه العروسين ومعهما شقيقة العريس وخاله قائد السيارة، من الكوافير فى طريقهم إلى القاعة المقرر الاحتفال بالزفاف داخلها،انقلبت السيارة بترعة طريق فرغان،أمام كوبرى البوصة ديرب نجم، وجارى تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة.
 
 
 
 
 
 

 


الشرقية

قرية كراديس

مركز شرطة ديرب نجم

انقلاب زفة عروسين

ترعة

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