اليوم السابع
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تعرف على وصايا المرور لمنع الحوادث بعد هطول الأمطار

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:17 م
تعرف على وصايا المرور لمنع الحوادث بعد هطول الأمطار أمطار - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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شددت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، فى توصياتها لقائدي السيارات أعلى الطرق، لتجنب وقوع حوادث بسبب هطول الأمطار، ومن تلك الوصايا.
 
 
 
1- يجب السير بسرعات منخفضة نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.
 
2- التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا
 
3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.
 
4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.
 
5- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.
 
6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز
 
7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.
 
8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم.
 
9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.
 
10-تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق
 
 
وكانت المتابعات الميدانية رصدت وجود أمطار أعلى جميع الطرق، وعلى الفور تم تعيين خدمات مرورية وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
 
 
 

امطار بالطرق

ادارة المرور

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هطول الامطار

اخبار الحوادث

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