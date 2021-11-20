اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 06:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على محور عدلى منصور لربط شرق وغرب النيل بالصعيد × 7 معلومات

السبت، 20 نوفمبر 2021 05:00 ص
تعرف على محور عدلى منصور لربط شرق وغرب النيل بالصعيد × 7 معلومات محور عدلى منصور
كتب ـ رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الدولة من أعمال تنفيذ محور عدلى منصور لربط شرق وغرب النيل بالصعيد ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية فى الصعيد، ويقدم "اليوم السابع" فى 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذا المحور خلال التقرير التالى:

1ـ أشرفت على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسحلة لصالح هيئة الطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل.

2ـ أعمال تنفيذه بدأت بداية 2017 واستغرقت نحو عامين.

3ـ يبلغ طول المحور الجديد 4.5 كم.

4ـ ـ المحور يربط طريق الكريمات الصحراوى الشرقى بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي الغربى وطريق بنى سويف ـ الفيوم.

5ـ ـ المحور سيساهم في تخفيف الضغط على كوبري بني سويف الحالي على النيل،  وسيسهل حركة مرور الشاحنات بين ضفتى نهر النيل بمدينة بنى سوي.

6ـ المحور سيكون بمثابة محور تنمية سيربط شرق وغرب مدينة بنى سويف.

7ـ تكلفة المشروع وصلت إلى 1.2 مليار جنيه، وانتهى تنفيذه تماما وأصبح جاهزا للافتتاح.

 

 


محور عدلى منصور

بنى سويف

محور عدلى منصور ببنى سويف

محاور جديدة

اخبار مصر

اخبار بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة