تسليك بالوعات الأمطار ومخرات السيول تحسبا لموجة الطقس السيئ بالإسماعيلية..صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

واصل حي ثانٍ وثالث، بمدينة الإسماعيلية أعمال تسليك البالوعات الخاصة لسحب مياه الأمطار ومخرات السيول، استعدادًا لاحتمال سقوط أمطار غزيرة مرتقبة واستيعابها، ومواجهة الطقس السيئ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

كان قد بدأت الوحدات المحلية بتكثيف أعمال تسليك بالوعات الأمطار ومخرات السيول، استعدادًا لاستقبال موجة الطقس السيئ، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتي انتهاء فصل الشتاء وذلك بناءً على تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن تقلب موجات الطقس في موسم الأمطار.

ووجه محافظ الإسماعيلية بتكثيف أعمال تطهير بالوعات الأمطار ومخرات السيول بجميع المراكز والمدن، والتأكد من جاهزية كافة معدات وسيارات الكسح وماكينات شفط المياه للتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وأصدر محافظ الإسماعيلية توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء بمتابعة التنفيذ للإجراءات والاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار بنطاق المحافظة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتي انتهاء فصل الشتاء، وذلك بناءً علي تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن تقلب موجات الطقس في موسم الأمطار.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بقيام مسئولى الكهرباء بالتأكد من جميع أعمدة الإنارة وسلامة التوصيلات الكهربائية وعزلها حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ خطة إعادة تمركز معدات شفط وكسح المياه للقطاعات الأكثر غزارة فى تراكمات مياه الأمطار، كما أكد علي ضرورة تعاون كافة الجهات أثناء فترة سقوط الأمطار وذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطني محافظة الإسماعيلية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.