اليوم السابع
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تركيب إشارات مرور مزودة بكاميرات إلكترونية على الطريق الدائرى الأوسطى بأكتوبر

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:07 م
تركيب إشارات مرور مزودة بكاميرات إلكترونية على الطريق الدائرى الأوسطى بأكتوبر تركيب إشارات مرور على الطريق الدائرى الأوسطى
كتب ـ أحمد حسن

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قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إنه تم تركيب  إشارات مرور مزودة بكاميرات إلكترونية، والتى تعمل بتكنولوجيا" الواي ماكس" وشبكات الربط اللاسلكية بتقاطع الطريق الدائري الأوسطي مع المحور المركزي، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين ولتيسير الحركة المرورية.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن الإشارات التي تم تركيبها متطورة ومزودة بكاميرات إلكترونية، وستقوم بتسجيل المخالفات المرورية إلكترونيًا بدون تدخل بشري، مما يساهم في مزيدٍ من السيطرة المرورية بالمدينة، كما أنها مزودة أيضًا بتقنية كسر الإشارة المرورية الذكية التي تعمل بتكنولوجيا " الواي ماكس " عالية السرعة، والتى من خلالها يتم إرسال المخالفات الإلكترونية وصور المراقبة الأمنية لمتابعة أى تجاوزات  قد تحدث بموقع الإشارة  لغرفة التحكم، بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين، كما تعد تلك الإشارات من أحدث الأنظمة المطبقة عالميًا في مجال السلامة المرورية

وأكد رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بالمواطن وتقديم خدمات تليق به، بالتنسيق  مع إدارة المرور، واستكمالاً لما تشهده المدينة من تطوير فى شتى المجالات، لافتاً إلى أنه تم التنفيذ تحت إشراف إدارة صيانة الكهرباء بالجهاز .

 

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه 6 اكتوبر

الطريق الدائرى الاوسطى

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