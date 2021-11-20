تجديد حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، واعترف المتهم بأنه يخزن المواد المخدرة بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع عملائه، مضيفا أنه لجأ إلى تجارة المواد المخدرة لتكوين ثروة طائلة، وأرشد عن هوية عاطل يتحصل منه على المضبوطات، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى حيازة عاطل بمنطقة الهرم لمواد مخدرة، تمهيدا لترويجها بين عملائه.

عقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات من المصادر السرية، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، واعترف المتهم بحيازتها للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.