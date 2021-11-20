بعد حظر إحدى الشركات..7 التزامات لعملاء شركات السمسرة بالبورصة

التأكد من أن النسخ المصدرة لعقود فتح الحساب تشمل كافة المحتويات، ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر- بياناتهم الشخصية وقيمة العمولات ومعدلات العوائد وكافة الرسوم والأعباء المالية.

تقديم كافة المعلومات المطلوبة منهم كاملةً ودقيقة عند تعبئة أي نماذج تطلبها الشركات، ولا يجوز للعملاء تقديم أي معلومات مضللة أو خاطئة أو غير مكتملة أو عدم الإفصاح عن المعلومات الهامة أو الجوهرية.

ثالثًا معرفة كيفية تقديم الشكاوى

رابعًا استخدام المنتج والخدمة المالية بموجب الأحكام والشروط

خامسًا عدم التعرض للمخاطر

التأكد من كافة المعلومات والبيانات اللازمة بشأن آلية تقديم الشكوى والإطار الزمني لموافاتهم بالنتيجة. وينبغي على العملاء التأكد من حصولهم على أرقام وعناوين الاتصال لتقديم الشكاوى ومتابعاتها.عدم استخدام أي منتجات وخدمات مالية إلا وفقًا للأحكام والشروط المرتبطة بها، وذلك بعد التأكد من فهمها بشكل كامل.

عدم شراء أي منتجات وخدمات مالية عند الشعور أن المخاطر لا تتلاءم مع وضعهم المالي.

سادسًا تقديم طلبات للحصول على المنتجات أو الخدمات المالية التي تتناسب مع احتياجات العملاء

سابعًا إبلاغ الشركات بشأن الإجراءات غير النظامية

التأكد من ملاءمة المنتجات والخدمات المالية لاحتياجاتهم، وعلى العملاء الإفصاح عن كافة التزاماتهم المالية مع كافة الجهات، وقدرتهم على الوفاء بالالتزامات المترتبة بعد الحصول على الخدمات المالية.إبلاغ الشركات في حال اكتشاف أي إجراءات مخالفة أو غير سليمة تمس المنتجات والخدمات المالية على الفور – وفي حال عدم تجاوب الشركات – فإنه يحق للعملاء التقدم بالشكاوى إلى الهيئة.