جاء ذلك في تصريحات عقب لقائه مع عدد من أعضاء لجنة الصحة برئيس الحكومة نجيب ميقاتى، للبحث في موضوع ارتفاع أسعار الأدوية بعد رفع الدعم الجزئي عن أدوية الأمراض المزمنة.



وأضاف أن هناك 35 مليون دولارتم تحويلها إلى وزارة الصحة لدعم أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، وقد حدد وزير الصحة الأولويات بناءً على هذا المبلغ، فخصص للمستلزمات الطبية مبلغ 10 ملايين دولار، ولأدوية الأمراض المستعصية والمزمنة 25 مليون دولار، منها 17 مليون دولار لأدوية الأمراض المستعصية والسرطانية، ويبقى من المبلغ نحو 8 ملايين دولار لأدوية الأمراض المزمنة، مؤكدا أن هذا المبلغ لا يكفي.

وأوضح أن الاجتماع اليوم تطرق إلى عدة حلول؛ منها إمكانية زيادة قيمة الدعم عبر مصرف لبنان المبلغ لتأمين تغطية أكبر، أو الدفع بالليرة اللبنانية لشركات الأدوية وفق سعر منصة صيرفة، بالإضافة إلى تفعيل المكتب الوطني للدواء الذي كان يحق له قانونا استيراد الدواء وبيعه.