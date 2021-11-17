انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا فى نهر النيل بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن القليوبية، من انتشال جثة شخص لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بالقناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية تحت تصرف النيابة العامة، والتى صرحت فى وقت لاحق بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثمان شاب غريق بمنطقة المنيرة دائرة المركز.

على الفور جرى إبلاغ قوات الإنقاذ النهرى، وجرى انتشال جثة الغريق، وبإجراء التحريات أن الشاب يدعى "عبد العظيم م أ"، بدون عمل، مقيم قرية المنيرة دائرة المركز، وتبين أنه قفز من أعلى كوبرى المنيرة بمياه الرياح التوفيقى، وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة ورد بتقريره أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، وتحرر محضر بالواقعة.