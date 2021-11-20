اليابان تدرس تمديد صلاحية إقامة الأفغان النازحين

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تدرس اليابان تمديد صلاحية إقامة مواطنين أفغان فروا من بلادهم، بعد استعادة طالبان السلطة أغسطس الماضي، وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، حسب ما نقلته صحيفة جابان تايمز اليابانية، اليوم السبت، أنه مع أخذ حالة عدم اليقين الحالية المحيطة بأفغانستان في الحسبان، قد يمنح مسؤولو الوزارة للأفغان "تأشيرات محددة بهدف أنشطة معينة" بأجل أطول، إذا ما أرادوا ذلك.

وأضافت الخارجية اليابانية أن الكثير من النازحين يأملون في العودة إلى بلادهم في المستقبل. وتخطط الحكومة اليابانية مواصلة تقديم الدعم لهم نحو تحقيق ذلك الهدف.

ويذكر أن نحو 400 فرد وصلوا إلى اليابان حتى الآن. ومن بينهم عاملون في سفارة اليابان في كابول ووكالة إغاثة يابانية، وأفراد أسرهم. ويقيم هؤلاء في اليابان بتأشيرات قصيرة الأجل صالحة لتسعين يوما، ولكن صلاحية بعض هذه التأشيرات أوشكت على الانتهاء.