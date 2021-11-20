اليوم السابع
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السبت، 20 نوفمبر 2021 10:27 م
أكرم القصاص
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النيابة تحبس صاحب شركة مفروشات لترويجه العملات الافتراضية بالإسكندرية

السبت، 20 نوفمبر 2021 10:23 م
النيابة تحبس صاحب شركة مفروشات لترويجه العملات الافتراضية بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس صاحب شركة تصدير مفروشات 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بممارسة نشاط غير مشروع فى التعامل والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة "الإنترنت" بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بالبنك، وذلك نظير  عمولة من قيمة المبلغ المحول بالمخالفة للقانون، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 
تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة  والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة لتصدير المفروشات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بممارسة نشاط غير مشروع فى التعامل والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة "الإنترنت" بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بالبنك، وذلك نظير  عمولة من قيمة المبلغ المحول له بالمخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين بلغت 1,500 مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 

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