المرور: حركة السيارات منتظمة وأمطار خفيفة على الطرق

كتب عبد الرحمن سيد

قالت اﻹدارة العامة للمرور، أنه يتم متابعة الحالة الجوية وتقلبات وعدم استقرار الطقس، وتلاحظ سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بالطرق التابعة للإدارة، دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.

وأضافت اﻹدارة العامة للمرور، أن الطرق لم تتأثر بسقوط اﻷمطار، وأنه يتم رصد أى معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.

وكانت المتابعات الميدانية رصدت وجود أمطار أعلى جميع الطرق، وعلى الفور تم تعيين خدمات مرورية وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.