اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم الميلاد 25 نوفمبر لمدة 43 يوما

السبت، 20 نوفمبر 2021 09:00 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم الميلاد 25 نوفمبر لمدة 43 يوما الكنيسة - صورة أرشيفية
كتب ــ محمد الأحمدى

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تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية صوم الميلاد 25 نوفمبر الجارى حتى يوم 7 يناير المقبل، حيث تصوم الكنيسة 40 يوما لاستقبال ميلاد يسوع المسيح، كما صام موسى 40 يوما قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، حسبما ذكر كتاب السنكسار، كما تصوم 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز.

 

ويعتبر صوم الميلاد من صيام الدرجة الثانية، لأن العقيدة المسيحية تسمح خلاله بأكل السمك، عدا يومى الأربعاء والجمعة.

 

و"صوم الميلاد" من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة، تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

 

وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

صوم الميلاد

صوم الدرجه الثانيه

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