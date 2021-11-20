اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 10:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: تعيين 907 شباب وصرف 57 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسيوط

السبت، 20 نوفمبر 2021 07:48 ص
القوى العاملة: تعيين 907 شباب وصرف 57 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسيوط وزارة القوى العاملة
كتبت ــ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان،  قيام  مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 907 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 23 من ذوى الاحتياجات الخاصة،  وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2604 شباب، فضلا عن إصدار 1482 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .
 
وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضي ، عن قيام المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً، بواقع مبلغ  57 ألف جنيه، لـ 22 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 10 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم .
 
كما قامت المديرية  بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 167 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 6 محاضر للسلامة والصحة المهنية،  وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1336 منشأة ، وأسفر عن تحرير 113 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 13 شكوى ، وعقد 8  ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية وعمل النساء والأطفال.
 
أما في مجال علاقات العمل ، استلمت المديرية 8 شكوى عمالية تم تسويتها بالكامل ودياً ، كما تم التفتيش على 47 منشأة يعمل بها أطفال ولم يسفر عن اى مخالفات .
 
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 167 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

القوى العاملة

مديرية القوى العاملة باسيوط

العمالة غير المنتظمة

التفتيش العمالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة تعلن أسماء مستحقى تعويضات بالسعودية لم تستدل على عناوينهم

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 09:29 ص

القوى العاملة: تحرير 44 محضر صحة مهنية ومهلة لـ128 منشأة لتوفيق أوضاعها بسوهاج

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 09:18 ص

القوى العاملة تعلن بدء التقديم للدورة الثالثة للفندقة الشاملة الأحد لمدة 5 أيام

الخميس، 18 نوفمبر 2021 01:09 م

القوى العاملة: استخراج 186 شهادة قياس مستوى المهارة بمطروح

الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:49 ص

القوى العاملة: تحصيل 116 ألف جنيه مستحقات مصرية بالكويت

الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:18 ص

القوى العاملة: تدريب 100 ألف شاب على وظائف المستقبل والرقمنة بحلول 2023

الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:12 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة