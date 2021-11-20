القبض على عاطلين وراء قتل سائق توك توك فى المرج

كتب: عبد الرحمن سيد

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات العثور على جثة بأحد المصارف الفرعية بمنطقة المرج، وتبين أن عاطلين وراء الحادث وتم القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من الأهالى بالعثور على جثة بمصرف فرعى بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص عُثر على جثة سائق مركبة "توك توك"، مقيم بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية وبها عدة طعنات بأماكن مختلفة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، ومقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة مركبة "التوك توك" قيادته، وتم بإرشادهما ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة ومركبة "التوك توك" المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.