اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الطقس الآن فى الإسكندرية.. سطوع خافت للشمس وغيوم ولا توجد أمطار.. لايف وصور

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:51 م
الطقس الآن فى الإسكندرية.. سطوع خافت للشمس وغيوم ولا توجد أمطار.. لايف وصور طقس الإسكندرية
الإسكندرية: أسماء على بدر

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تشهد محافظة الإسكندرية حالة من الطقس غير المستقر منذ مساء أمس الجمعة، وتوقع بسقوط الأمطار خلال الساعات القادمة، كما يشهد طقس الإسكندرية توقف الأمطار وسطوعا طفيفا للشمس.

يذكر أنه قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة السبت بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.



طقس-الإسكندرية-(1)

طقس-الإسكندرية-(1)


طقس-الإسكندرية-(2)
طقس-الإسكندرية-(2)


طقس-الإسكندرية-(3)
طقس-الإسكندرية-(3)


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