رئيس شركة مياه الإسكندرية يتابع أعمال شفط مياه الأمطار

كتب ـ أحمد حسن

أجرى المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، جولة تفقدية بمناطق رشدى من أمام أول كوبرى سيدى جابر، حتى فيكتوريا أمام مستشفى طيبة، لمتابعة تمركزات معدات شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وأعمال سحب المياه.

كما تابع أعمال سحب المياه بمنطقة برج العرب، من خلال شفاطات وبدالات الشركة.

وأكد "جابر" استمرار حالة الاستعداد بمختلف قطاعات الشركة، مناشدا المواطنين بترشيد استهلاك المياه حتى تستوعب شبكات الصرف الصحى أكبر كمية من مياه الأمطار.

وشهدت محافظة الإسكندرية اليوم سقوط أمطار غزيرة إلى خفيفة فى شرق ووسط المدينة، وكانت قد استعدت المحافظة لموسم سقوط الأمطار بتنظيف كافة شنايش المحافظة وخاصة البؤر التي تتراكم فيها الأمطار باستمرار منها نفق المندرة وكليوباترا وسيدي بشر ومنطقة جناكليس بطريق الحرية منعا لتراكم الأمطار وتعطيل حركة المرو.