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الطب الشرعى يعد تقريرا حول جثة عامل قتل بيد آخر فى أوسيم

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:00 ص
الطب الشرعى يعد تقريرا حول جثة عامل قتل بيد آخر فى أوسيم الطب الشرعى _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يعمل رجال الطب الشرعى فى الجيزة على إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة عامل قتل على يد آخر، بعدما ضبطه داخل مسكنه في أوسيم؛ للوقوف على ظروف وملابسات مقتله.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل منزل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز أوسيم، أن عامل عاد من عمله، وضبط المجني عليه داخل مسكنه بصحبة والدته، مما دفعه للاعتداء عليه بسكين، وأصابه بعدة طعنات.

تمكن الرائد وليد كمال معاون مباحث مركز أوسيم، من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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