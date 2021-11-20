السكرتير العام يتابع إصلاح خط المياه بأبوتشت في قنا

قنا: صابر سعيد

تابع المهندس نبيل الطيب، السكرتير العام لمحافظة قنا، أعمال اصلاح الكسر المفاجئ الذي حدث بأحد خطوط المياه بمدينة أبوتشت، رافقه الدكتور قدري الشعينى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، والمهندس أسعد عبد الباقي، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأبوتشت.

وقال السكرتير العام لمحافظة قنا، إن الكسر حدث مساء أمس فى خط مياه قطر 800 ملم، مما أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن 14 قرية كان يغذيها خط المياه، مشيرا إلى أنه فور ورود البلاغ لغرفة العمليات المركزية بالديوان العام، انتقل فريق متخصص في أعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى موقع الحدث وتم الدفع بسيارات الشفط لسحب المياه التي تسربت جراء الكسر وكذلك تم الدفع بمعدات الحفر وجارى العمل على قدم وساق لإنهاء اعمال الإصلاح خلال ساعات قليلة تمهيدا لإعادة ضخ المياه إلى القرى المتضررة.

وأضاف "الطيب"، أنه تم التنسيق مع إدارة مرور قنا لتحويل حركة سير السيارات إلى طرق بديلة أثناء فترة الإصلاح لضمان تحقيق السيولة المرورية، موجها مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة إزالة الآثار المترتبة عن الكسر وتسوية الطريق عقب انتهاء أعمال الإصلاح وتسيير حركة المرور بطريقة سلسة ومنظمة.