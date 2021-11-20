مازن طفل قناوى يعلم لغة الإشارة للأطفال والكبار.. والده: بيحفظ من أول مرة.. فيديو

وقال أسامة محمد، والد الطفل، إن طفله يمتلك موهبة الحفظ السريع مثل الأطفال المصريين وفكر فى تقديم محتوى هادف يقوم به طفله بدلًا من تقديم محتويات غير هادفه، لافتًا إلى أن الابن هو ثمره ويجب زراعة الخير فيه.



وأوضح محمد، أنه وجد صعوبة في التواصل مع الصم والبكم بالحياة المحيطة سواء في أتوبيس أو الشارع ولذلك قرر أن يتعلم لغة الإشارة ويعلمها لابنه الأصغر حتي يعلمها للأطفال في عمره والكبار الذين يريدون أن يتعلمون لغة الإشارة وساعده حفظ ابنه السريع علي تعلم لغة الإشارة.



وتابع أسامه محمد، أن التواصل هو أساس التعامل ولذلك شجع طفله علي تعلم اللغة وأساسيات اللغة وبدأ بتعلمها معه لسهولة التواصل مع الآخرين من الصم والبكم ومساعدتهم كلما احتاجوا لذلك، مضيفًا أن مازن يقدم فيديوهات تعلم لغة إشارة علي قناة خاصة به للاستفادة.