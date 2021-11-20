السجن عام لمشرف معماري بتهمة التعرض لفتاة داخل أتوبيس بقنا

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصطفى.ع، 28 عاما، يعمل مشرفا معماريا من أبشواي، بتهمة التعرض لفتاة رغمًا عنها داخل أتوبيس قادم من القاهرة إلى الأقصر.



تمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا، والتي تحمل رقم 9934 لسنة 2021 والتي قضت بالسجن عاما للمشرف المعماري.



وكانت قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى عبدالجواد، وأحمد عبد الحى قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ3 عاطلين متهمين بحيازتهم الحشيش المخدر بقصد الإتجار وحيازة أسلحة بيضاء.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط حسن. ع، 20 عاما، أحمد. ح، ٣٣ عاما، ناصر. ع، 24 عاما، وبحوزتهم كمية من الحشيش المخدر بقصد الإتجار وحيازة أسلحة بيضاء.

تمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتى تحمل رقم 6767 لسنة 2021 والتى قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن 5 سنوات.