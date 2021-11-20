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السجن المشدد 5 سنوات لـ3 عاطلين بتهمة حيازة حشيش للإتجار بقنا

السبت، 20 نوفمبر 2021 03:27 م
السجن المشدد 5 سنوات لـ3 عاطلين بتهمة حيازة حشيش للإتجار بقنا ارشيفية
قنا: صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى عبدالجواد، وأحمد عبد الحى قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ3 عاطلين متهمين بحيازتهم الحشيش المخدر بقصد الإتجار وحيازة أسلحة بيضاء

تعود أحداث الواقعة إلى عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط حسن. ع، 20 عاما، أحمد. ح، ٣٣ عاما، ناصر. ع، 24 عاما، وبحوزتهم كمية من الحشيش المخدر بقصد الإتجار وحيازة أسلحة بيضاء

تمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتى تحمل رقم 6767 لسنة 2021 والتى قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن 5 سنوات. 

 

 

 


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