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الدكتور خالد عبدالغفار يتابع مستجدات أوضاع التقلبات الجوية مع غرفة أزمات الصحة

السبت، 20 نوفمبر 2021 06:01 م
الدكتور خالد عبدالغفار يتابع مستجدات أوضاع التقلبات الجوية مع غرفة أزمات الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، مع غرفة الأزمات بوزارة الصحة، مستجدات تنفيذ خطة الوزارة للتعامل مع موجة التقلبات الجوية التى تشهدها عدد من محافظات الجمهورية.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن غرفة الأزمات منعقدة منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس مساء الأمس، وعلى تواصل دائم مع المديريات، وغرفة طوارئ هيئة الإسعاف، ومستشفيات وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة.
 
وأشار «عبدالغفار» إلى توافر أرصدة كافية من الدم والبلازما في جميع بنوك الدم بكافة المحافظات، مؤكدا أن مديريات الصحة ترسل تقاريرا يومية عن أرصدة أدوية الطوارئ، وترددات المرضى على أقسام الاستقبال بجميع المستشفيات.
 
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن غرفة أزمات الوزارة لم ترصد حتى الآن أى حوادث لها علاقة مباشرة بتداعيات الطقس السيئ، مشيرا إلى استمرار عمل غرفة الأزمات على مدار الساعة حتى استقرار الأحوال الجوية، لمتابعة تقديم الرعاية الطبية للمواطنين على الوجه الأكمل.
 
وناشدت وزارة الصحة والسكان، مجددا جميع المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة المناسبة لموجة التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد، كما ناشدت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالتزام المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة.

 


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