اليوم السابع
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الداخلية تضبط عصابة سرقت 15 منزلا في الجيزة

السبت، 20 نوفمبر 2021 07:24 م
الداخلية تضبط عصابة سرقت 15 منزلا في الجيزة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادى

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نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى، ارتكب 15 واقعة سرقة مساكن بالجيزة، وإعادة المسروقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية.
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب التسلق مُتخذين من دائرة قسم ثالث أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 15 واقعة سرقة (أجهزة كهربائية - مشغولات ذهبية) بذات الأسلوب كما أرشدا عن المسروقات لدى عميلهما (عامل خردة - مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف)، أمكن ضبطه وإعادة المسروقات.
 
 

الداخلية

عصابة سرقة اموال

مسروقات

التشكيلات عصابية

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