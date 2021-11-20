الحبس سنتين لأمين شرطة لاختلاسه محاضر مخالفات البناء بالدقهلية

الدقهلية: شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم، وعضوية المستشار تامر عبدالرحمن الفيل، والمستشار أحمد عبدالعظيم الجمل والمستشار شريف عماد الدين عون، وأمانة سر عبدالحميد الألفى وأحمد مجر وطارق عبداللطيف، بمعاقبة كاتب ضبط بمركز شرطة تمى الأمديد بالحبس لمدة عامين، وبراءة 7 متهمين آخرين، لاختلاسه محاضر مخالفات البناء المحررة ضد الأهالى المخالفة وتغيير الرقم القضائى المدون عليها بمحاضر مستبدلة أخرى سترا لاختلاسه محاضر مخالفات البناء المحررة من الإدارة الهندسية بمجلس ومدينة تمى الأمديد، مقابل حصوله على مبالغ مالية من الأهالى المحرر ضدهم المخالفات.

ترجع الواقعة بعدما قرر المستشار محمد عبدالعظيم المحامى العام الأول لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة إحالة المتهم مدحت أ ع 42 سنة بمركز شرطة تمى الامديد ومقيم بقرية تاج العز مركز تمى الامديد و7 متهمين آخرين وهم محمد ٠ م - شحاته ٠ أ - ماجدة ٠ م - رجاء ٠ م - نجاح ٠ح - عثمان ٠ع - وحيد ٠ ر والجميع مقيمون بدائرة مركز تمى الامديد بمحافظة الدقهلية، لأنهم فى غضون عام 2018 قام المتهم الأول باستغلال عمله أمين شرطة وكاتب الضبط بمركز تمى الامديد المسئول عن استلام مخالفات البناء المحررة من قبل الإدارة الهندسية بمجلس ومدينة تمى الامديد ضد المخالفين للقانون البناء الموحد 119لسنة 2008 وقيام المخالفين بأعمال بناء بالمخالفة للقانون حيث قام كاتب الضبط المتهم الأول بتغيير ببانات تلك المحاصر واستبدالها بأرقام وبيانات أخرى سترا لاختلاسه محاضر مخالفات البناء مقابل حصوله على مبالغ مالية من باقى المتهمين من الثانى حتى الثامن اللذين تحصلوا على منفعة وهى عدم تحرير قضايا لهم وتداولها بالمحكمة بعد قيام المتهم الأول باختلاس المحاضر المحررة ضدهم.