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التنمية المحلية: تنسيق بين الوزارة وباقى المحافظات لمتابعة الأحوال الجوية

السبت، 20 نوفمبر 2021 08:01 م
التنمية المحلية: تنسيق بين الوزارة وباقى المحافظات لمتابعة الأحوال الجوية الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية
ماجد تمراز

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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية، تلقى من غرفة العمليات الخاصة بالوزارة، تقريراً حول حالة الطقس فى عدد من محافظات الجمهورية التى تعانى من موجة طقس سيئ، وكان التقرير يقول إن هناك سحبا رعدية وأمطارا من متوسطة إلى غزيرة فى عدد من المحافظات وهناك تواصل مستمر بين غرفة عمليات الوزارة بغرف عمليات المحافظات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "الإسكندرية عانت من أمطار شديدة ومتقطعة وجارى التعامل مع تجمعات المياه بها مثل كوبرى كليوباترا ومساكن طوسون وأمام شارع النصر وحى العجمى، وهناك تعاون من شركتى مياه الشرب والصرف الصحى الآن لرفع المياه".

وقال: "بالنسبة لكفر الشيخ، جارى التعامل مع تجمعات المياه، وكذلك الحال فى دمنهور وتم فصل الكهرباء عن بعض المناطق، وفى مطروح تم رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار الشديدة، وفى دمياط هناك استقرار فى الأحوال الجوية، وعلى مستوى القاهرة، فهناك سقوط لأمطار خفيفة بعدة مناطق، وتم رفع درجة الاستعداد لجميع غرف عمليات المحافظة، وجارى عملية المتابعة".


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