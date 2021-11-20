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التعليم العالى: مصر الأولى عربيا وإفريقيا فى أبحاث كورونا بإجمالى 1613 دراسة

السبت، 20 نوفمبر 2021 01:08 م
التعليم العالى: مصر الأولى عربيا وإفريقيا فى أبحاث كورونا بإجمالى 1613 دراسة وزارة التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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استعرض الدكتور  خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول الجهود البحثية للعلماء والباحثين المصريين في الدراسات والبحوث المُرتبطة بكورونا، في المجلات المُفهرسة عالميًا.
 
وأفاد التقرير بأن الإحصائيات الصادرة عن المكتبة الوطنية الأمريكية للطب U.S National Library of Medicine والخاصة بالدراسات الدولية التي تمت في مجال فيروس كورونا، أظهرت أن مصر نشرت 258 دراسة علمية، لتعُد بذلك أكثر الدول العربية التي نشرت دراسات في مجال (كوفيد - 19).
 
وأشار التقرير الذي استعرضه وزير التعليم العالي إلى زيادة نشر البحوث العلمية التي قدمها العلماء والباحثون المصريون في المجلات المُفهرسة عالميًا على منصة Scival العالمية، والتي أظهرت قيام الباحثين المصريين بنشر 1355 بحثًا في مجال (كوفيد - 19)، خلال فترة الجائحة، لتأتي بذلك مصر في مُقدمة الدول الإفريقية الأكثر نشرًا للبحوث العلمية في هذا المجال، مع ارتفاع تأثير الوزن النسبي للاستشهادات في هذا التخصص.
 
وأكد وزير التعليم العالي أن العلماء المصريين استطاعوا التوصل لإنتاج لقاح، مؤكدًا على اهتمام  الرئيس السيسي بمجال إنتاج اللقاحات للفيروسات الوبائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
 
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاهتمام بالنشر الدولي في مجال (كوفيد - 19)، يأتي في إطار تشجيع الوزارة والجامعات والمراكز البحثية للنشر في المجلات المُفهرسة عالميًا، حيث يُسهم ذلك إيجابيًا في الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات والمراكز البحثية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالبحث العلمي يعُد من أولويات الدولة لمُجابهة التحديات المختلفة.
 
ويُمكن الإطلاع على الإحصائيات الصادرة عن المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، والمُتعلقة بالدراسات التي تمت في مجال كورونا لدول العالم، من خلال الرابط التالي:
https://clinicartlials.gov/ct2/covid_view/world
 
 

البحث العلمى

كورونا

ابحاث كورونا

الجامعات

التعليم العالى

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