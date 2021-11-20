البيئة: تريليون دولار حتى عام 2030 لمواجهة التغيرات المناخية بالدول النامية

كتبت ـ منال العيسوى

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن "cop27" مؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية بالامم المتحدة والمزمع إقامته فى مصر 2022 سيناقش حجم الخسائر والأضرار وتعويض للدول النامية، مؤكدة أن من أهم مخرجات مؤتمر جلاسكو، طرح تريليون دولار تحصل عليه الدول النامية حتى عام 2030 لمواجهة التغيرات المناخية.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أنه يجب الحصول على التمويل اللازم من الدول المتقدمة من أجل التكيف المناخي، وتم الاتفاق على تحقيق هدف محدد ورقمي خلال الـ 3 سنوات المقبلة بشأن التكيف المناخي، مشيرة الى ضرورة لتفعيل آلية مؤسسية حول خسائر الدول من التغييرات المناخية، وباتحديد للدول الفقيرة التي تتعرض لمخاطر التغيير المناخي، وأن إجمالي التعهدات المالية قد بلغ 80 مليار دولار خلال محادثات جلاسكو، ومن المرجح الوصول إلى هدف الـ 100 مليار دولار خلال عامين، كما تم الاتفاق بين أمريكا والصين لتخفيض الانبعاثات، وأنه تم الاتفاق على نقل التكنولوجيا والطائرات التي تعمل بالكهرباء ووقف العمل بالفحم.

وأكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن هناك 7 مشروعات قومية، أطلقتها مصر لمواجهة التغير المناخى والتكيف مع الآثار والحد منها مشروعات الطاقة والنقل المستدام ومشروعات تبطين الترع والزراعة المستدامة وتحسين كفاءة الطاقة، مشروعات الطاقة المتجددة.