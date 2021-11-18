اليوم السابع
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7 مشروعات قومية أطلقتها مصر لمواجهة تغير المناخ.. تعرف عليها

الخميس، 18 نوفمبر 2021 02:00 ص
7 مشروعات قومية أطلقتها مصر لمواجهة تغير المناخ.. تعرف عليها مشروعات الطاقة إحدى المشروعات القومية لمواجهة التغير المناخى
كتبت منال العيسوى

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أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن هناك 7 مشروعات قومية التى أطلقتها مصر لمواجهة التغير المناخى والتكيف مع الآثار والحد منها، ومن هذه المشروعات:

مشروعات الطاقة 

1- نماذج لمشروعات عملاقة نفذتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات. 
 
2- البرنامج المتكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة يتضمن البرنامج مبادرة لتحويل المخلفات البلدية لإنتاج الوقود الصلب المشتق (RDF) والسماد العضوى
 

مشروعات النقل المستدام

 
3- مشروعات الحد من انبعاثات قطاع النقل بالتوسع في أنظمة النقل العام المتطور ووسائل النقل غير الآلي، بما في ذلك ركوب الدراجات، ومشروع استدامة النقل، والاتوبيس الكهربى وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء.
 

مشروعات تبطين الترع

 
4- في مجال ادارة المياه: مشروع تبطين الترع لتقليل فاقد المياه، تحلية مياه البحر والحماية من السيول، وتنفيذ أكبر منشأة لمعالجة مياه الصرف في العالم في مصرف بحر البقر. 
 

الزراعة المستدامة 

5- فى الزراعة والتحول إلى الزراعة المحمية وأنظمة الرى الحديثة. 
6- مشروع تحسين كفاءة الطاقة. 
7- مشروعات الطاقة المتجددة ومنها مشروع أكبر محطة طاقة شمسية ببنبان في اسوان . 
البيئة، التغير المناخى، مشروعات الطاقة، الزراعة المستدامة.
 

التحول للاقتصاد الاخضر

نظمت مصر فى أحد جلسات جناحها بمؤتمر التغير المناخى الذى عقد فى جلاسكو، وعرضت تجربتها فى التحول الاخضر بالتركيز على الطاقة المتجددة تحت عنوان "الطموح العملي تغيير سيناريو البيئة في مصرالدروس المستفادة من التحول إلى الطاقة المتجددة"، شارك فيها كل من الدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورخالد عبد الغفاروزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، تم خلالها عرض تجربة مصر والتي تعد نموذج ملهم للعديد من الدول في ظل التحديات القائمة على كافة الأصعدة المحلية والاقليمية والدولية، وشدد الخبراء على دمج الأبعاد البيئية في خطط التنمية بما يحقق التنمية المستدامة لنا وللأجيال القادمة ، كما تمت الاشارة إلى أنه وفي أثناء جائحة كرونا تم إصدار لائحة  معايير الاستدامة البيئية للمشروعات مما يعني تنفيذ مشروعات أكثر استدامة بهدف أن يكون 50% من المشروعات الجديدة خضراء بحلول عام 2024 و100% بحلول عام 2030 من خلال التعاون مع وزارة التخطيط.
 
 

وزارة البيئة

تغير المناخ

مشروعات قومية

التنمية المستدامة

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