الأرصاد: موجة الطقس السيئ تنتهى بعد غد الإثنين

ماجد تمراز

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وبداية من الغد ستخف حدة عدم الاستقرار، وستكون فرص هطول الأمطار متوسطة على السواحل الشمالية على الوجه البحري، وخفيفة إلى متوسطة على باقي المحافظة، وتنتهي تماما يوم الإثنين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "هناك انخفاض في درجات الحرارة مقارنة بالأسبوع الماضي، ونرى أن ارتداء الملابس الشتوية الفترة القادمة وخصوصاً في فترات الليل، وعلى المواطنين ارتداءها بشكل تدريجي"

وقال: "نطالب المواطنين بالقيادة بهدوء أثناء هطول الأمطار، ويفضل تجنب وتأجيل المشاوير، والمضطر عليه أن يكون حذراً واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص قيادة السيارات".

ويشهد اليوم السبت، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء و جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشرق البلاد على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.