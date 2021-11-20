"الأرصاد": شتاء العام الحالى لن يكون شديد البرودة وأشبه بالشتاء الماضى

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، أننا لا زلنا فى فصل الخريف وهذا الفصل من العام عادة ما يشهد هذه التقلبات الجوية وحالات عدم الاستقرار، مفيدا بأن فصل الشتاء لم يأت ويبدأ جغرافيا فى 21 ديسمبر القادم.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، أن الحكومة المصرية تعطى ثقة الآن لتوقعات هيئة الأرصاد وتنبؤات الأرصاد خاصة وأنها كانت متوقعة غزارة الأمطار بسبب التغيرات المناخية.

وتابع شاهين: "وفق الخريطة التفاعلية سيكون الشتاء القادم قريب للشتاء الماضى والشتاء طبيعى جدا ورغم أن فى عدم استقرار فى الحالات الجوية وبنشوف حالات عدم استقرار فى مناطق الجنوب"، مؤكدا أن شتاء العام الحالى لن يكون شديد البرودة وسيكون اشبه بالشتاء الماضى، وهذه التغيرات الجوية تستمر لمدة يومين والاستقرار فى الاحوال الجوية يعود يوم الاثنين القادم.

وكان الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، قد قال إن ذروة موجة الطقس السيئ التى تضرب مناطق متفرقة من البلاد اليوم السبت، بينما ستنكسر وتقل حدتها غدًا الأحد، وتابع: "غرفة عمليات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومحافظات الجمهورية تعمل على مدار الساعة لمواجهة حال عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية".

ولفت "شاهين"، إلى أن العاصفة الترابية التى عمت أجزاء من البلاد يعد أمر طبيعى وهى ناتجة عن السحب الرعدية، وتابع: "هذه العواصف التراتبية تصل لـ10 كيلومترات فى الهواء وهى لم تستمر إلا ساعات "، لافتًا إلى تقلب الأحوال الجوية أمر طبيعى فى مثل هذا الوقت من كل عام، ناصحًا الجميع بارتداء الملابس الشتوية.