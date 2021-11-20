اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 03:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة الآن على الوجه البحرى والدلتا وجنوب وغرب القاهرة

السبت، 20 نوفمبر 2021 03:00 م
الأرصاد: سحب رعدية ممطرة الآن على الوجه البحرى والدلتا وجنوب وغرب القاهرة أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى والدلتا وجنوب وغرب القاهرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
 
ويشهد اليوم السبت، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشرق البلاد على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

أمطار

فرص أمطار

ذروه عدم الاستقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حاله الجو

هيئة الارصاد الجوية

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظة الجيزة تنشر معداتها للتعامل السريع مع الأمطار.. صور

السبت، 20 نوفمبر 2021 02:53 م

أمطار رعدية على البحيرة وطقس متقلب.. والمحافظة ترفع حالة التأهب.. لايف وصور

السبت، 20 نوفمبر 2021 02:48 م

أمطار رعدية بالإسكندرية والمحافظ يعطل الدراسة غدا.. لايف وصور

السبت، 20 نوفمبر 2021 02:48 م

أمطار الخير تبهج أهالي مطروح لريها الزراعات ويتمنون استمرارها لتملأ الخزانات

السبت، 20 نوفمبر 2021 02:44 م

"مياه القليوبية" ترفع درجات الاستعداد بكافة مدن القليوبية تحسبا لسقوط الأمطار

السبت، 20 نوفمبر 2021 02:20 م

تنبؤ الرى تنشر خرائط سقوط الأمطار على المحافظات حتى الإثنين المقبل

السبت، 20 نوفمبر 2021 02:01 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة