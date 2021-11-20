ذروة عدم الاستقرار.. ننشر أماكن سقوط الأمطار اليوم بمحافظات الجمهورية

كتب ـ محمود راغب

تتعرض البلاد اليوم السبت لحالة من عدم الاستقرار وسقوط أمطار غزيرة ورعدية علي المحافظات المطلة علي ساحل البحر المتوسط وتقل حدتها تدريجيا كلما تقدمت الي الداخل، كما تنشط الرياح علي مسطح البحر المتوسط تؤدي الي ارتفاع الأمواج.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل وأماكن الأمطار اليوم، كما يلى:

أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد بمناطق:

السلوم

مطروح

الإسكندرية

البحيرة

كفر الشيخ

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى وشرق البلاد على مناطق:

الدقهلية

الغربية

الشرقية

المنوفية

دمياط

بورسعيد

العريش

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من :

القاهرة الكبرى

مدن القناة

شمال الصعيد

ويشهد اليوم السبت، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل بجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشرق البلاد على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة