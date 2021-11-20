اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 05:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأرصاد تناشد المواطنين بعدم ملامسة أعمدة الإنارة وتجنب الوقوف أسفل النوافذ

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:35 م
الأرصاد تناشد المواطنين بعدم ملامسة أعمدة الإنارة وتجنب الوقوف أسفل النوافذ أمطار - أرشيفية
كتب ــ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد البلاد فى هذه اللحظات حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تتعرض أغلب محافظات الجمهورية لأمطار غزيرة ورعدية امتدت إلى القاهرة الكبرى .
 
ومن جانبها وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددا من النصائح للمواطنين أثناء سقوط الأمطار الرعدية، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد اليوم وتستمر لغد الأحد .
 
وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بتجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية، وعدم ملامسة أعمدة الأنارة، والابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية اثناء العواصف الرعدية.
 
ويشهد اليوم السبت، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد،  كما تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل بجنوب سيناء و جنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشرق البلاد على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

الطقس

حالة الطقس

طقس اليوم

اخبار الطقس

الطقس الان

الطقس القاهرة

الطقس في مصر

احوال الطقس

الطقس في القاهرة

حالة الطقس اليوم

اخبار الطقس اليوم

الطقس يوم الاثنين

أخبار الطقس حالا

الطقس غدا

امطار القاهرة

امطار غزيرة

امطار اليوم

امطار الاسكندرية

هل يوجد امطار غدا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمطار غزيرة على المنوفية.. والمحافظ يعلن الطوارئ.. لايف

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:01 م

الأرصاد: سحب وغيوم تغطى سماء القاهرة الكبرى وأمطار بمناطق متفرقة

السبت، 20 نوفمبر 2021 03:39 م

طقس الإسكندرية اليوم.. هطول أمطار رعدية والمحافظ يعطل الدراسة غدًا.. ويشدد على استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى.. و"الصرف الصحى": انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع.. فيديو وصور

السبت، 20 نوفمبر 2021 03:30 م

أمطار بين المتوسطة والخفيفة على الزقازيق والمحافظة ترفع درجة الاستعداد.. لايف

السبت، 20 نوفمبر 2021 03:12 م

أمطار رعدية وتقلبات جوية.. طقس سيئ في الإسكندرية.. ألبوم صور

السبت، 20 نوفمبر 2021 02:56 م

محافظة الجيزة تنشر معداتها للتعامل السريع مع الأمطار.. صور

السبت، 20 نوفمبر 2021 02:53 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة