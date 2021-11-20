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الأرصاد: سحب وغيوم تغطى سماء القاهرة الكبرى وأمطار بمناطق متفرقة

السبت، 20 نوفمبر 2021 03:39 م
الأرصاد: سحب وغيوم تغطى سماء القاهرة الكبرى وأمطار بمناطق متفرقة أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تشهد مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى فى هذه اللحظات أمطار على عدة مناطق وسط غيوم وتكاثر السحب الممطرة على أغلب أنحاء محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وسقوط أمطار ما بين الحين والآخر .
 
ويشهد اليوم السبت، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد،  كما تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء و جنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشرق البلاد على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.
 

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