اعرف الفوائد الصحية للوقوف.. أبرزها خفض نسبة السكر وحرق الدهون

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يؤدى الجلوس لفترة طويلة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثانى، لذا يجب إضافة الوقوف إلى روتينك اليومى لفوائده الصحية العديدة، ولكن كم من الوقت تحتاج للوقوف على قدميك للوقاية من الأمراض، هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، بحسب ما ذكر موقع "دايلي إكسبريس".





استكشف الدكتور مايكل موسلي، طبيب التغذية والصحفى البريطاني، مجموعة من الفوائد الصحية للوقوف على إذاعة بي بي سي راديو 4.

للوقوف فوائد صحية مختلفة بما في ذلك خفض نسبة السكر في الدم وحرق كمية "مفاجئة" من السعرات الحرارية.

قال الطبيب مايكل موسلي: "إن قضاء المزيد من الوقت على قدميك هو حقًا طريقة بسيطة وسهلة لتعزيز صحتك إنه يرفع معدل ضربات القلب، ويساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي الخاص بك وهو مفيد لعظامك."

كم من الوقت يجب أن تقف يوميًا؟

قال الدكتور جون باكلي، أستاذ علوم التمرينات التطبيقية في مركز جامعة شروزبري البريطانية: "ذكر نفسك بالتحرك والوقوف قدر المستطاع، في العمل قف مرتين أو ثلاث مرات على الأقل في ساعة لمدة دقيقتين، قم فقط بالوقوف على قدميك".

كما أوصى بإجراء مكالماتك الهاتفية أثناء الوقوف: "إنه أمر ممتع للغاية لأنه إذا كان لديك شخص ما يقوم بمكالمة هاتفية واقفًا، فإنهم يميلون إلى المشي أيضًا، لذلك هناك فائدة إضافية."

فوائد الوقوف على قدميك

بصرف النظر عن الأبحاث التي تشير إلى العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بهذا النشاط، فإن التفسير البسيط هو الجاذبية.

أوضح البروفيسور باكلي: "الجلوس لفترات طويلة يفقدك كثافة العظام، ويسبب انخفاض الدورة الدموية من عدم الوقوف والسماح للجاذبية بسحب أجسامهم وهي قوة صغيرة ولكنها ثابتة."

قال الدكتور موسلي: "الجلوس المطول دون انقطاع هو أمر سئ للغاية، فهو مرتبط ببعض النتائج الصحية السيئة ، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 وحتى الموت من جميع الأسباب."

وأوضح أن الجلوس يبطئ عملية الأيض، ويفتقر إلى التحفيز لأي جزء من الجسم.

وأضاف: "سواء كانت عظامنا، أو الدورة الدموية ، أو ما إذا كانت الأيض لدينا تحافظ على سكر الدم، فإنها تنخفض إلى مستوى الراحة لا يمكنك التراجع عن الضرر الذي يسببه الجلوس لفترات طويلة ، بل والأسوأ من ذلك إذا جلست لفترات طويلة ، فهذا في الواقع يقلل من فوائد التمرين."