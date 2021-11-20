استمرار هطول الأمطار وغرف العمليات لم ترصد وقوع حوادث بكفر الشيخ.. صور

استمر هطول الأمطار، على عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ وخاصة المناطق المطلة على المنطقة الشمالية من المحافظة الممتد على ساحل البحر المتوسط على مسافة 118 كيلو، بشواطئ مطوبس والبرلس وبلطيم.
ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية الصحة ولا غرفة العمليات بمرفق الإسعاف وقوع أي حوادث على الطرق الرئيسية أو الفرعية، وخاصة الطريق الدولي الساحلي الواصل بين 6 محافظات " الاسكندرية ،البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد".
وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ،رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية وموجة الأمطار المتوقع سقوطها خلال ال48 ساعة المقبلة حسب نشرة هيئة الأرصاد المصرية، وتعطل الدراسة اليوم السبت سواء في التعليم العام أو الأزهري أو الفني، حرصا على سلامة الطلاب.
ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.
استمرار الامطار بكفر الشيخ
استمرار هطول الامطار بمدن كفر الشيخ
استمرار هطول الامطار
أمطار بمدن محافظة كفر الشيخ
تنوع سقوط الامطار بكفر الشيخ
جانب من هطول الامطار بكفر الشخ
جانب من هطول الامطار بكفر الشيخ
جانب من هطول الامطار
سعادة شياب كفر الشيخ بهطول الامطار
شارع الاستاد واستمرار هطول الامطار
ميدان النصر واستمرار هطول الامطار
ميدان النصر وهطول الامطار
هطول الامطار بكفر الشيخ
هطول الامطار
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