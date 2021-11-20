اليوم السابع
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استمرار رفع درجة الاستعداد للسيطرة على آثار التقلبات الجوية بشمال سيناء.. صور

السبت، 20 نوفمبر 2021 09:40 ص
استمرار رفع درجة الاستعداد للسيطرة على آثار التقلبات الجوية بشمال سيناء.. صور توقف الأمطار في العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن اليوم محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، مؤكدًا على استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.

وقال محافظ شمال سيناء فى بيان صحفي اليوم، إنه يتابع عمليات سحب وتصريف مياه الأمطار من شوارع وميادين مدينة العريش، وقام بتفقد تصريف المياه من الشوارع بجانب تفقد محطة الصرف الصحي بالعريش.

وأكد المحافظ، على أن مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بمتابعة أماكن تجمع مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين، وتسليك بالوعات تصريفها وسحب وتصريف المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة على مستوي المحافظة عن طريق سيارات شفط المياه.

وأشاد المحافظ بالطواقم الفنية والعاملين الذين يقومون بعمليات تصريف المياه من الشوارع تحت الظروف الجوية الصعبة، لتسيير حركة المرور والسيارات بالشوارع موجها الشكر إلى جميع الجهات المعاونة مثل قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء والمرور والحماية المدنية والعاملين بغرف العمليات على الجهود المبذولة خلال فترات تساقط الأمطار.

وتشهد محافظة شمال سيناء ضمن عدد من محافظة الجمهورية طقسًا سيئًا، حيث تتعرض مدن المحافظة إلى سقوط أمطار غزيرة ومتقطعة على مدار اليوم وانخفاض في درجة الحرارة ما أثر على مختلف مناحي الحياة بالمحافظة.

وسادت مختلف انحاء محافظة شمال سيناء اليوم اجواء مستقرة، وتوقف سقوط المطر، مع انخفاض فى درجات الحرارة.

وعادت الحركة بشكل منتظم لشوارع مدينة العريش بالتزامن مع مواصلة معدات تابعة لمجلس مدينة العريش وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، سحبها لمياه الأمطار المتجمعة فى شوارع مدينة العريش.

وشهدت مناطق شمال سيناء الزراعية البدء فى أعمال زراعات الشتاء الموسمية من القمح والشعير بمناطق شرق العريش والشيخ زويد.

توقف الأمطار واستمرار الاستعدادات في شمال سيناء (3)

توقف الأمطار واستمرار الاستعدادات في شمال سيناء (3)

 

توقف الأمطار واستمرار الاستعدادات في شمال سيناء (2)
توقف الأمطار واستمرار الاستعدادات في شمال سيناء (2)

 


شمال سيناء

العريش

سيناء

الاحوال الجوية

الطقس اليوم

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