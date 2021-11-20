ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى فى أغسطس الماضى إلى 4584 ألف طن

كتب: مدحت عادل

ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ حجم إنتاج الغاز الطبيعي نحو 4584 ألف طن في شهر أغسطس الماضي "بيان مبدئى"، بينما كانت 3931 ألف طن في شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت نحو 653 ألف طن.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إنتاج مصر من الزيت الخام والمكثفات نحو 2440 ألف طن في شهر أغسطس الماضي، مقابل 2598 ألف طن في نفس الشهر عام 2020.

وكان الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي قد شهد ارتفاعا ملحوظا في شهر يونيو الماضي، حيث بلغت قيمة الإنتاج المحلي من الغاز نحو 4 ملايين و311 ألف طن ، بينما كانت 3 ملايين و701 ألف طن في شهر يونيو عام 2020، بزيادة بلغت نحو 610 ألف طن، كما أن الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي شهد ارتفاعا مماثلا، حيث بلغت قيمة الاستهلاك المحلي نحو 4 ملايين و47 ألف طن في شهر يونيو الماضي، مقابل 3 ملايين و799 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 499 ألف طن.

وفي مارس الماضي، ارتفع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ، حيث سجل حجم الإنتاج نحو 4 ملايين و612 ألف طن، بينما كانت 3 ملايين و559 ألف طن في شهر مارس من عام 2020، بزيادة بلغت نحو مليون و53 ألف طن، وفي فبراير الماضي بلغت قيمة الإنتاج من الغاز الطبيعي نحو 4 ملايين و123 ألف طن، مقابل 3 ملايين و677 ألف طن في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 446 ألف طن.