إيمان حنا

أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبى للمستقبل، «برنامج دبى لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار» بهدف تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية فى دبي، وتوظيف أحدث الأفكار والتقنيات والحلول النوعية .وفق صحيفة الرؤية الإماراتية.

أكد الشيخ حمدان أن إطلاق برنامج دبى لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار، يهدف إلى توفير بنية تحتية متطورة تمكن المبتكرين والجهات المشاركة فى البرنامج من اختبار حلول جديدة فى مناطق اختبارات نموذجية، وتطوير اللوائح التنظيمية اللازمة لتسهيل تجربتها وتطبيقها على النحو الأمثل.

وقال إن دبى تسعى من خلال إطلاق هذا البرنامج إلى توفير فرص اقتصادية جديدة وترسيخ ريادة دبى والإمارات فى مجال البحث والتطوير فى مختلف المجالات المستقبلية.

وأضاف أن مشاريع دبى تضع الارتقاء بجودة حياة الناس فى صميم أولوياتها.. وسنواصل تطوير وتنفيذ الأفكار المبدعة على أرض الواقع.. لدينا البيئة الابتكارية والبنية التحتية والتشريعات المناسبة لاستخدام الطائرات بدون طيار.. ولدينا المختبرات والقدرات والمواهب لتوظيف تطبيقاتها وابتكاراتها المستقبلية.

وأكد ولى عهد دبى أن إمارة دبى كانت سبَّاقة فى استشراف الدور المستقبلى المهم للطائرات بدون طيار، فى وقت مبكر، مضيفاً: «أدركنا أهمية الدور المستقبلى للطائرات بدون طيار مبكراً، واستقطبنا آلاف الشركات والمبتكرين فى هذا المجال من 165 دولة من خلال جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان التى أطلقناها فى 2014 ... والتى كانت بداية رحلتنا فى هذا القطاع التكنولوجى الواعد، تجسيداً لإيماننا بأهمية التوظيف الإيجابى لتكنولوجيا المستقبل».

جرى توقيع اتفاقية مذكرة تعاون بين عدد من الجهات الحكومية والخاصة شملت مؤسسة دبى للمستقبل، وهيئة دبى للطيران المدني، وواحة دبى للسيليكون، وهيئة الطرق والمواصلات، ومستشفى فقيه الجامعي، وماجد الفطيم، والإمارات للشحن الجوي، لتفعيل مخرجات «برنامج دبى لخدمات النقل بطائرات بدون طيار»، وذلك ضمن فعاليات معرض دبى للطيران 2021 الذى تختتم أعماله فى الـ 18 من نوفمبر الحالى واستقطب أكثر من 1200 عارض من بينهم 370 عارضاً يشاركون للمرة الأولى ووفود مدنية وعسكرية من أكثر من 140 دولة حول العالم.