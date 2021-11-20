اليوم السابع
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إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بزراعى البحيرة

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:06 ص
إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بزراعى البحيرة ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدةوبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- الاسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة كفر الدوار.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: أدهم أشرف مصيلحى، 20 عامًا، أمير رمضان عبد المنعم محمد 19 عامًا، على السيد على حسن، 71 عامًا، إسلام حسن على، 32 عامًا، محمد السد صبحى، 28 عامًا، محمود احمد حسين،47 عامًا، مصطفى عبد الكريم محمود، 39 عامًا، سليم منصور رجب 29 عامًا، هيا شعبان محمد 28 عامًا.

وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية،  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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