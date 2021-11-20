اليوم السابع
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السبت، 20 نوفمبر 2021 04:03 م
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إصابة شخصين بسبب ماس كهربائى فى المنيا

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:03 م
إصابة شخصين بسبب ماس كهربائى فى المنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب شخصان إثر سقوط سلك كهربائى فوق سيارة أثناء مرورها أسفل عمود إنارة بإحدى قرى المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة شخصين بماس كهربائى إثر سقوط سلك على سيارة صغيرة فى طريق دخولها قرية تابعة لمركز المنيا.

على الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية وانتقلت سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج.

وكانت المنيا قد شهدت أمس حادث تصادم بين سيارتين أسفر عن مصرع عامل وإصابة 3 آخرين بابو قرقاص، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.


ماس كهربائى

حادث

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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