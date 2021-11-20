أعراض الانسداد الرئوى المزمن عديدة.. أبرزها صعوبة التنفس والسعال

كتبت فاطمة خليل

مرض الانسداد الرئوي المزمن هو مجموعة من أمراض الرئة التقدمية وأكثر هذه الأمراض شيوعًا هي انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن، حيث يعاني العديد من الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن من كلتا الحالتين، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الانسداد الرئوي المزمن، بحسب موقع "healthline".

ويعمل انتفاخ الرئة على تدمير الأكياس الهوائية ببطء في رئتيك، ما يعوق تدفق الهواء إلى الخارج ويتسبب التهاب الشعب الهوائية في حدوث التهاب وتضيق في الشعب الهوائية، ما يسمح بتراكم المخاط.

ويمكن أن يؤدي مرض الانسداد الرئوي المزمن، إذا لم يتم علاجه، إلى تفاقم المرض بشكل أسرع، ومشاكل القلب، وتفاقم التهابات الجهاز التنفسي.

أعراض الانسداد الرئوي المزمن

مرض الانسداد الرئوي المزمن يجعل التنفس أكثر صعوبة قد تكون الأعراض خفيفة في البداية، تبدأ بسعال متقطع وضيق في التنفس مع تقدمه، يمكن أن تصبح الأعراض أكثر ثباتًا إلى حيث يصبح التنفس صعبًا بشكل متزايد، قد تواجه أزيزًا وضيقًا في الصدر أو لديك زيادة في إنتاج البلغم.

يعاني بعض الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن من نوبات تفاقم حادة، وهي نوبات اشتعال لأعراض حادة.في البداية، يمكن أن تكون أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن خفيفة جدًا. قد تخطئ في فهمها لنزلة برد.

الأعراض المبكرة للانسداد الرئوي المزمن

تشمل الأعراض المبكرة ما يلي:

- ضيق في التنفس، خاصة بعد التمرين

- سعال خفيف ولكن متكرر

- الحاجة إلى تنظيف حلقك كثيرًا ، خاصةً أول شيء في الصباح

قد تبدأ في إجراء تغييرات طفيفة، مثل تجنب السلالم وتخطي الأنشطة البدنية.

تفاقم الأعراض

يمكن أن تزداد الأعراض سوءًا بشكل تدريجي ويصعب تجاهلها. مع زيادة تلف الرئتين ، قد تشعر بما يلي:

- ضيق في التنفس، حتى بعد أشكال خفيفة من التمارين مثل صعود الدرج

- الصفير، وهو نوع من التنفس الصاخب عالي الحدة ، خاصة أثناء الزفير

- ضيق الصدر

- السعال المزمن مع المخاط أو بدونه

- تحتاج إلى إزالة المخاط من رئتيك كل يوم

- نزلات البرد المتكررة والانفلونزا أو التهابات الجهاز التنفسي الأخرى

- نقص الطاقة

في مراحل لاحقة من مرض الانسداد الرئوي المزمن، قد تشمل الأعراض أيضًا:

- التعب

- تورم في القدمين أو الكاحلين أو الساقين

- فقدان الوزن

من المحتمل أن تكون الأعراض أسوأ بكثير إذا كنت تدخن حاليًا أو تتعرض بانتظام للتدخين السلبي.