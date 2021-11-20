أخبار مصر.. بدء تسليم دفعة جديدة من "سكن مصر" بالتجمع الثالث 5 ديسمبر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:



الأرصاد: ذروة موجة الطقس السيئ اليوم وأمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من عدم الأستقرار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتكون ذروة حالة عدم الاستقرار اليوم.



الجمهورية الجديدة تنطلق نحو عالم التحول الرقمى.. إنفوجراف

تمضي الدولة قدماً فى توجهها الاستراتيجي نحو بناء مصر الرقمية، حيث عملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، ويساهم في إعادة بناء الإنسان المصرى من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد، فضلاً عن تطويع التكنولوجيا فى إيجاد حلول للقضايا والتحديات التى تواجه المجتمع .



قوافل مساعدات إنسانية من مؤسسة حياة كريمة للمتضررين بأسوان.. فيديو وصور

وصلت صباح اليوم قوافل مؤسسة حياة كريمة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى محافظة أسوان، وذلك لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات العينية علي المواطنين المتضررين جراء موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة مؤخراً، حيث توجهت القوافل بالشراكة مع بنك الطعام المصري لتوزيع عشرة آلاف كرتونة مواد غذائية.



السيدة انتصار السيسي فى اليوم العالمى للطفولة: جيل الغد وبناة المستقبل وأغلى ما نملك

شاركت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، العالم، بالاحتفال باليوم العالمى للطفولة.



الأمير تشارلز وزوجته يعودان للمملكة المتحدة بعد زيارة لمصر استمرت يومين

قال بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة صباح اليوم إن أصحاب السمو الملكي الأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنوال، عادا إلى المملكة المتحدة سعداء باللقاءات المختلفة اللتي قاموا بها والتجارب الجديدة التي مروا بها في "أم الدنيا"، وذلك بعد زياتهما الموفقة إلى مصر لمدة يومين؛ اليوم الأول في القاهرة واليوم الثاني في الإسكندرية.



وزير الرى لوفد أمريكى: أى نقص فى المياه سيتسبب فى عدم استقرار بالمنطقة

التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، ماثيو باركس خبير المياه بالحكومة الأمريكية، ونيكول شامبين نائب السفير الأمريكى بالقاهرة، وممثلى السفارة الأمريكية، واستعرض عبد العاطى خلال اللقاء الموقف المائى فى مصر والتحديات التى تواجه قطاع المياه ، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث تصل احتياجات مصر المائية الى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً بعجز حوالى 54 مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد تلك الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً.



انتظام الحركة بطريق الإسكندرية الزراعي وانتشار رجال المرور بمحيط توسعة الدائري

انتظمت حركة المرور بطريق الإسكندرية الزراعي صباح اليوم السبت، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور، لمتابعة وتنظيم حركة السير أمام قائدي السيارات، وشهد الاتجاه القادم من مدينة بنها إلى القاهرة بعض الكثافات المتحركة، بينما تميز الاتجاه الآخر بالسيولة المرورية والانتظام في حركة السير.



التعليم العالى تؤكد انتظام تطعيم الطلاب بلقاح كورونا ومنع دخول غير الملتزمين

أكدت وزارة التعليم العالى ، انتظام تطعيم الطلاب بلقاح فيروس كورونا، سواء بالنسبة الجرعة الأولى للطلاب غير المطعمين أو بالنسبة الجرعة الثانية للحاصلين على الجرعة الأولى وذلك من خلال نقاط التطعيم المنتشرة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة.



التعليم: بدء الدراسة بالصف الأول الثانوى بمدرسة الضبعة للطاقة النووية غدا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء الدراسة لطلبة الصف الأول الثانوى بالمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، بمحافظة مطروح، غدا الأحد الموافق 21 نوفمبر.



مواطنون بإحدى قرى الدقهلية يحتفلون بعيد ميلاد الرئيس السيسي بتورتة تحمل صورته

احتفل عدد من مواطني قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تزيين تورتة بصورة الرئيس السيسي.



5 ديسمبر.. بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" بالتجمع الثالث

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 5/12/2021، وحتى يوم الإثنين 10/1/2022، فى تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بمنطقة المحلية الثالثة بالتجمع الثالث لجميع المراحل، مسلسل رقم 8 بمدينة القاهرة الجديدة، مضيفاً أنه على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر بعباس العقاد، لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث، لتسجيل البيانات واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.