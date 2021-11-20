اليوم السابع
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أبو الغيط يلتقى رئيس وزراء كردستان العراق.. ويدعو لاحترام نتائج الانتخابات

السبت، 20 نوفمبر 2021 02:41 م
أبو الغيط يلتقى رئيس وزراء كردستان العراق.. ويدعو لاحترام نتائج الانتخابات أبو الغيط ورئيس وزراء كردستان العراق
كتب بيشوى رمزى

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التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وذلك على هامش حوار المنامة الذى تستضيفه العاصمة البحرينية.

 

تناول اللقاء آخر المستجدات فى العراق فى أعقاب الانتخابات النيابية التى أُجريت فى شهر أكتوبر الماضي، ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط تأكيده على أهمية احترام نتائج العملية الانتخابية من جانب كل الأطراف، باعتبار ذلك ركناً أساسياً للممارسة الديمقراطية.

 

وأضاف أبو الغيط، أن إجراء الانتخابات يُمثل خطوة مهمة للعراق على طريق الاستقرار، وأن من المهم أن تؤدى إلى وضع سياسى يُلبى طموحات الشعب العراقي، بكافة مكوناته.

 

وأوضح المصدر أن أبو الغيط نقل لبارزانى دعم الجامعة العربية للعراق فى مسيرته نحو الاستقرار، مُعرباً عن رفضه لممارسة بعض الأطراف للعنف والترهيب، ومؤكداً على ضرورة أن يستكمل العراق مسيرته الديمقراطية بعيداً عن أية تدخلات خارجية.


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