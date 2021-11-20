اليوم السابع
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أبرز 5 إنجازات لبرنامج الإصلاح الاقتصاد المصرى خلال 5 سنوات

السبت، 20 نوفمبر 2021 06:00 ص
أبرز 5 إنجازات لبرنامج الإصلاح الاقتصاد المصرى خلال 5 سنوات صورة ارشيفية ـ مؤشر
كتبت أسماء أمين

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نجح الاقتصاد المصرى خلال 5 سنوات منذ إعلان الحكومة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى في تحقيق ارقام ومؤشرات فاقت كل التوقعات واستطاع الاقتصاد المصرى في التصدي لجائحة كورونا على الرغم من المخاطر الاقتصادية التي تواجهها الاقتصاديات العالمية.

1- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 2500 مليار جنيه فى 2016 لـ 5651 مليار جنيه خلال 2020.
 
2- ارتفاع الاحتياطي النقدى من مستوى 17.5 مليار دولار في 2016 إلى حوالى  40.1 مليار دولار في 2020.
 
3- ارتفعت إجمالى الصادرات المصرية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سجلت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية نحو 136.2 مليار دولار خلال الفترة من 2016 وحتى 2020. لترفع حجم الصادرات المصرية خلال هذه الفترة بنسبة 22.5% بعدما قفزت من مستوى 22.5 مليار دولار في 2016 إلى نحو 27.6 مليار دولار في 2020.
 
4- ارتفاع قيمة تحويلات العاملين المصريين بالخارج من 18.7 مليار دولار خلال 2016 الى 29.6 مليار دولار خلال 2020 .
 
5- تراجع عجز الميزان التجارى بنسبة 14% تراجعت قيمة العجز من مستوى 48.9 مليار دولار في 2016 إلى نحو 42 مليار دولار في 2020.
 

الاقتصاد المصرى

جائحة كورونا

الناتج المحلى

تحويلات العاملين فى الخارج

الاحتياطى النقدى

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