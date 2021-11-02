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40 مليون دولار زيادة بصادرات مصر إلى اليونان فى شهر واحد

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 10:00 م
40 مليون دولار زيادة بصادرات مصر إلى اليونان فى شهر واحد قمة مصر واليونان - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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حققت الصادرات المصرية إلى اليونان ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية إلي اليونان نحو 109 مليون و999 ألف دولار في يوليو الماضي، بينما كانت 69 مليون و562 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 40 مليون و437 ألف دولار.

ورصدت بيانات الإحصاء، تطور قيمة الصادرات المصرية لليونان خلال الربع الأول من عام 2021، حيث سجلت 349.7 مليون دولار مقابل 143.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 143.8%، بينما انخفضت الواردات المصرية من اليونان خلال الربع الأول من عام 2021 مسجلة 128.1 مليون دولار مقابل 131.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.4%.

وأكد الإحصاء على ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان خلال الربع الأول من عام 2021 لتسجل 477.8 مليون دولار مقابل 274.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 74%.

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والمجر في النصف الأول من عام 2021، مسجلة 201.1 مليون دولار، مقابل 138.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 45.2%، وارتفعت قيمة الواردات المصرية من المجر لتبلغ 163.2 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 90.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 81%.


صادرات مصر

مصر واليونان

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد

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