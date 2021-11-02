مدير مستشفى الدمرداش: أجرينا 3 عمليات جراحية روبوتية ناجحة

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور طارق يوسف، مدير مستشفى الدمرداش الجراحى، أن نجاح أول جراحة روبوتية لاستئصال المرارة يعد خطوة مهمة للغاية، موضحا أن جهاز الروبوت وصل لمصر منذ شهر، وخلال هذا الشهر قمنا بضبط تشغيل أنظمة الروبوت والتدريب مع الفريق الجراحى وفريق التمريض على استخدامه.

وأضاف مدير مستشفى الدمرداش الجراحي، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز: نجحنا أول أمس في استئصال مرارة، ثم نجحنا أيضا في استئصال كيس على الرئة، وقمنا بحالة ثالثة أيضا لاستئصال المرارة، متابعا: كانت تجربة ناجحة والـ3 حالات نجحوا.

وتابع مدير مستشفى الدمرداش الجراحى: سنستعد للتشغيل التجريبى للحالات حتى نصل إلى العمليات الدقيقة والحرجة مثل استئصال مثانة البولية واستئصال الرحم وجراحات الكبد والقنوات المرارية وهذا تطور رهيب، مشيرا إلى أن من مزايا الروبوت في العمليات هو صغر حجم الجروح ولا يكون هناك الجرح كبير وتقليل كمية النزيف.