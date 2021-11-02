قطاع المعاهد الأزهرية يبحث آليات مشاركة طلابه فى المسابقات الدولية

كتب لؤى على

في سابقة هي الأولى من نوعها يقوم قطاع المعاهد الأزهرية باتخاذ كافة الإجراءات لإشراك طلابه بالمسابقات الدولية، مثل: ( بيزا- بيرلز- تيمز- التقييم الوطني)، والذي تعقده المؤسسات الدولية من أجل قياس مستويات الطلاب فى مراحل التعليم قبل الجامعي.

وحضر الاجتماع الدكتور رمضان محمد رمضان - رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والدكتورة منى اللبودي ،رئيس قسم التطوير بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وحضر من جانب الأزهر الشريف الشيخ أيمن عبد الغني ،وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، وبعض قيادات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، وتناول الاجتماع التنسيق فيما يخص آليات الاشتراك والتطبيق في المسابقات الدولية، ومواعيد التطبيق، وخطوات التنفيذ، وذلك جنبًا إلى جنب مع وزارة التربية والتعليم.

والجدير بالذكر أن هذه المسابقات ذات أهمية للوقوف على المستويات الحقيقية لمخرجات التعليم قبل الجامعي وعلاج نقاط القصور.