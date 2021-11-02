رئيس "مياه دمياط" يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

دمياط معتز الشربينى

أجرى المهندس خالد جمال الدين أحمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال التنفيذية ومعدلات الإنجاز للمشروعات القومية القائمة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز كفر سعد ( 28 قرية ) وتوابعها (219 تابع وعزبة )، يرافقه خلال جولته لفيف من رؤساء القطاعات الفنية ولجنة الإشراف والمركز الإعلامى بشركة مياه دمياط، حيث تفقد خلال جولته عددا من مشروعات "المد والتدعيم" لشبكات الصرف الصحى، و"الإحلال والتجديد" لشبكات مياه الشرب بقرية كفر سليمان البحرى.

وتلى ذلك جولة لتوسعات محطة مياه "ميت أبو غالب" من نقالى إلى ترشيح مباشر (90ل/ث )، توسعات محطة مياه " كفر ميت ابو غالب" من نقالى إلى ترشيح مباشر (60 ل/ث ).

وخلال مناقشة دارات مع أحد المواطنين بشأن مسارات خطوط الصرف الصحى بالقرية، قام رئيس الشركة بالاستماع إلى وجهة نظره ووجه بما يلزم بضرورة تكثيف حملات التوعية والمشاركة المجتمعية بالقرى المستهدفة بهدف نشر الوعى بين المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى وأهمية الحفاظ على استثمارات الدولة أثناء وبعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، كما شدد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على حياة العاملين والمواطنين على حد سواء والالتزام بالمعايير الموضوعة دون الإخلال بالجدول الزمنى الموضوع لتحقيق خطط الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.